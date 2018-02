Hello Kitty promove tradições japonesas para garotas do país A gatinha superestrela internacional Hello Kitty voltou a suas origens japonesas nesta segunda-feira, vestindo quimono e dançando como gueixa para mostrar às meninas japonesas que as tradições de seu país estão na moda. Dançando num quimono vermelho e preto, a gatinha que simboliza tudo o que é bonitinho para legiões de fãs em todo o mundo apresentou passos de dança normalmente dados por gueixas e atores do kabuki para uma platéia formada principalmente por alunos de pré-escolas. "Como a Hello Kitty é uma personagem bonitinha internacionalmente amada e que nasceu no Japão, pedimos a ela que cooperasse conosco para ensinar às crianças a entender a cultura japonesa, de maneira divertida e fácil", disse Megumi Morioka, da Sogetsu Bunkajigyo, uma das maiores firmas japonesas de arranjo de flores, que organizou o evento. Depois de demonstrar a complexa dança tradicional "buyo", a Hello Kitty mostrou movimentos de dança simples com leque para as crianças, que a imitaram. "Foi muito lindo", comentou Mana Noshida, de 4 anos, depois do evento. A personagem Hello Kitty pertence à empresa Sanrio. Criada há 33 anos, é um dos maiores produtos de exportação do Japão e está presente em 60 países. Muitas japonesas ainda vestem quimonos no Ano Novo, em formaturas e outras ocasiões especiais, mas a veste tradicional vem perdendo força nos últimos anos, especialmente entre os jovens. Os praticantes de outras modalidades de arte e artesanato tradicional também vêm se esforçando para atrair o interesse dos jovens, para que as formas artísticas não se percam.