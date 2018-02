Helicóptero Águia vira série no Discovery

55,1% dos lares do País ainda ligam a TV na faixa nobre, segundo dados do Ibope do 1º semestre, mas a fatia já é 2% mais magra que a do 1º semestre de 2011, confirmando tendência vista em SP.

"Tá lindo - na mãozinha dela, mas o esmalte é horrível" Hebe à câmera, sobre as unhas verdes de Ana Paula Padrão, após entrevista para o 1º seminário Mulheres Reais.

Mocinha dúbia, com comportamento longe da passividade que atormenta as heroínas de novelas, Débora Falabella mal tem recebido propostas para campanhas publicitárias, como costuma acontecer com os vilões.

Nina toma tanto tempo da atriz nas gravações de Avenida Brasil, que Débora mal tem chance de atender a propostas para eventos que pagam cachê. Para cumprir agenda, promoveu até a mudança de escola da filha, também Nina, de São Paulo ao Rio.

Peixonauta, animação do Discovery Kids produzida aqui pela TV Pinguim, põe finalmente no ar sua 2.ª temporada, a partir de setembro.

A TV Globo Internacional abocanhou os territórios que lhe faltavam no Caribe, graças a um acordo com a operadora CanalSat. Agora, chega ao Haiti, Trinidad e Tobago, República Dominicana, Guiana Francesa, Guadalupe e Martinica.

E a Comédia da Vida Privada, boa série da Globo baseada nas crônicas de Luis Fernando Verissimo, ganha espaço nobre na programação que a Globo Internacional destina à Europa. Estreia dia 16.

Se em São Paulo a baixa no número de TVs ligadas derrubou em 7% a audiência da Globo entre 7h e 0h, no primeiro semestre de 2012, em relação ao mesmo período de 2011, o Ibope nacional confere à rede progresso na faixa nobre, a mais cara, com 1% de crescimento.

Já a Record perdeu 16% de audiência na faixa nobre nacional, comparando o 1.º semestre deste ano ao mesmo período de 2011.

Almanaque Olímpicus SporTV é livro pronto para ser consumido, com méritos, histórias e números da competição, da Antiga Grécia até aqui, com assinatura de Marcelo Barreto, correspondente do canal em Londres, e Armando Freitas, da Central Globo de Esportes.