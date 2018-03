Helena Ignez debate longa A atriz e diretora Helena Ignez participa de debate sobre o filme Luz Nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha hoje, às 16 h, no Teatro Cemitério de Automóveis (Rua Frei Caneca, 384, grátis, 50 lugares, senhas distribuídas às 15 horas). A conversa será após a exibição do filme que ela codirigiu com Ícaro C. Martins. Luz nas Trevas, vencedor do Prêmio APCA 2012 de melhor roteiro, é baseado no clássico O Bandido da Luz Vermelha e reinventa a trajetória do seu protagonista, 30 anos após a sua última aparição no filme de Rogério Sganzerla. O encontro integra a programação do projeto Cemitério de Automóveis 30 Anos - Artes do Subterrâneo.