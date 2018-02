Helen Mirren voltará a viver a rainha Elizabeth, agora no palco

"The Audience", de Peter Morgan mostra 60 audiências semanais da rainha com seus sucessivos primeiros-ministros. Em 60 anos de reinado dela, a Grã-Bretanha teve 12 premiês, e a peça imagina algumas das reuniões mais importantes com eles.

O diretor será Stephen Daldry, responsável pela peça e pelo filme "Billy Elliot". A peça tem estreia marcada para 15 de fevereiro no Gielgud Theatre, em Londres, com temporada prevista para ir até junho.

Morgan foi indicado ao Oscar pelo roteiro de "A Rainha", filme de 2006 que mostra a reação de políticos e da realeza ao acidente que matou a princesa Diana, em 1997.

Mirren, de 67 anos, ganhou o Oscar, o Golden Globe, o Screen Actors Guild e o Bafta pela interpretação da rainha Elizabeth 2a nesse filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Jill Serjeant em Los Angeles)