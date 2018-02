Helen Mirren vai viver Elizabeth II A rainha Elizabeth II voltará a ser interpretada por Helen Mirren - desta vez, no teatro. A atriz, que ganhou Oscar de melhor atriz com a interpretação da nobre no drama A Rainha (2006), protagonizará a peça The Audience a partir de fevereiro no teatro Gielgud, em Londres. O espetáculo mostrará alguns encontros semanais de Elizabeth II com diferentes primeiros-ministros, desde Winston Churchill até David Cameron. Mirren vai trabalhar novamente com Peter Morgan, que fez o roteiro do filme e hoje assina o texto da obra teatral, dirigida por Sthepen Daldry, responsável por Billy Elliot. / EFE