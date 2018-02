Helen Mirren leva mais um Emmy de melhor atriz em minissérie

A atriz Helen Mirren ganhou, na cerimônia do 59º Emmy Awards, o prêmio de melhor intérprete do ano em minissérie ou filme para TV pelo segundo ano consecutivo, por sua atuação em "Prime Suspect: The Final Act". Veja também: Confira os ganhadores do Emmy Awards Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto Locke de 'Lost' ganha Emmy de ator coadjuvante Atriz de 'My Name Is Earl' leva melhor coadjuvante em comédia Haden Church ganha como coadjuvante em minissérie ou filme Atriz de 'Grey's Anatomy' bate candidatas de 'Família Soprano' Robert Duvall é o melhor ator em minissérie ou telefilme Melhor direção é o primeiro prêmio para 'Família Soprano' 'Bury My Heart at Wounded Knee' ganha melhor filme 'Ugly Betty' ganha o Emmy de melhor direção em comédia Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites' 'Família Soprano' e '30 Rock' ganham como melhores seriados As outras indicadas na categoria eram: Queen Latifah ("Life Support"), Debra Messing ("The Starter Wife"), Mary-Louise Parker ("The Robber Bride") e Gena Rowlands ("What if God Were the Sun?"). No ano passado, Mirren foi premiada por sua atuação em "Elizabeth I". Já a atriz Judy Davis recebeu o prêmio de melhor coadjuvante do ano em minissérie ou filme para TV, por sua atuação em "The Starter Wife". Davis já foi indicada ao Oscar duas vezes, por "Umas Passagem para a Índia" (1984) e "Maridos e Esposas" (1992). As outras indicadas na categoria eram: Toni Collette ("Tsunami: The Aftermath"), Samantha Morton ("Longford"), Anna Paquin ("Bury My Heart at Wounded Knee") e Greta Scacchi ("Broken Trail"). No ano passado, a vencedora do prêmio foi Kelly Macdonald, por sua atuação em "The Girl In The Cafe".