Helen Mirren fica 'feliz' com estrela ao lado de Colin Firth

"Não poderia estar mais orgulhosa e feliz porque agora finalmente estarei encostada em Colin Firth, algo que queria fazer havia muito tempo", disse Mirren, brincando.

Mirren, de 67 anos, que ganhou o Oscar de melhor atriz por seu retrato da rainha Elizabeth no filme de 2006 "A Rainha", foi homenageada com a lendária estrela no Boulevard Hollywood, no centro histórico da indústria de cinema dos Estados Unidos.

A estrela de Mirren, a 2.488a desde que a Calçada da Fama começou em 1958, serve na prática como um prêmio pelo conjunto de sua obra para a indústria do entretenimento.

Firth, que recebeu sua estrela na Calçada da Fama em 2011, ganhou um Oscar de melhor ator por sua representação do rei George 6o no filme de 2010 "O Discurso do Rei".

"Bem, estou muito contente e orgulhosa e acho que é muito bom para a monarquia britânica que, no Boulevard Hollywood, o rei e a rainha vão realmente dormir juntos pelo resto da história", disse Mirren na inauguração.

A atriz posou para os fotógrafos sentada ao lado da sua estrela e jogou beijos para a multidão.

O diretor e escritor David Mamet apresentou Mirren. "como alguém que teve a honra absoluta de trabalhar com ela, quero dizer, como disse (o poeta britânico) Rupert Brooke, em algum lugar haverá um pequeno pedaço de terreno estrangeiro que sempre será um pedaço da Inglaterra, e isso é bem aqui", disse Mamet.

Mirren estrela junto com Al Pacino o próximo filme de Mamet sobre o julgamento de assassinato do problemático produtor musical Phil Spector.

(Reportagem de Alan Devall)