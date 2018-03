Heitor Dhalia em Hollywood O diretor Heitor Dhalia, de À Deriva e Cheiro do Ralo, vai dirigir o filme americano Gone, estrelado por Amanda Seyfried. Este será o primeiro filme de Dhalia em Hollywood. O longa-metragem, produzido pela Summit Entertainment, Lakeshore Entertainment e Sidney Kimmel, contará a história de uma jovem que chega em casa e percebe que sua irmã desapareceu. Convencida de que a garota foi raptada por um serial killer de quem havia escapado havia alguns anos, ela tenta alertar as autoridades, sem sucesso. A partir daí, ela inicia uma busca pela irmã. O roteiro foi escrito por Allison Burnett e começa a ser filmado em abril.