Heitor Dhalia dirige Valentina Heitor Dhalia vai dirigir para a TV uma série inspirada nos quadrinhos Valentina, do italiano Guido Crepax, conforme informou Caterina Crepax, filha do cartunista italiano, ao Estado. Além da série, a musa dos quadrinhos vai ganhar linha de móveis inspirada nos que foram criados por Crepax. A coleção será fabricada pela empresa gaúcha Shuster. A família Crepax negocia também uma adaptação para o cinema brasileiro das história da fotógrafa mais sexy dos cartoons. Em 25 de maio, Valentina ganha mostra no Museu do Louvre, em Paris. Em junho, uma exposição de cerca de 660 metros quadrados será aberta no Palazzo Incontro, em Roma em sua homenagem.