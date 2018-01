Heidi Klum supera Gisele e é eleita modelo mais sexy do mundo

A modelo alemã Heidi Klum foi apontada nesta terça-feira, 1, como a top model mais sexy do mundo, segundo o ranking do site models.com. Desta vez, a top brasileira Gisele Bündchen ficou com o segundo lugar. Heidi, mãe de três filhos, é casada com o cantor Seal - que atualmente está em turnê pelo Brasil. O terceiro lugar é ocupado por outra brasileira - a modelo Adriana Lima - seguido pela americana Tyra Banks. Em quinto lugar aparece a tcheca Karolina Kurkova, seguida das brasileiras Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana. A modelo argentina Yamila Diaz-Rahi fica na oitava colocação, na frente de Beatriz Barros. Em décimo, aparece a russa Natalia Vodianova. Outras brasileiras ainda figuram na lista, como Fernanda Tavares, Fernanda Motta e Brenda Costa. Veja o ranking das 25 modelos mais sexy 1. Heidi Klum 2. Gisele Bündchen 3. Adriana Lima 4. Tyra Banks 5. Karolina Kurkova 6. Alessandra Ambrósio 7. Isabeli Fontana 8. Yamila Diaz-Rahi 9. Ana Beatriz Barros 10. Natalia Vodianova 11. Carolyn Murphy 12. Naomi Campbell 13. Noemie Lenoir 14. Marisa Miller 15. Fernanda Tavares 16. Daria Werbowy 17. Veronica Varekova 18. Kate Moss 19. Fernanda Motta 20. Josie Moran 21. Angela Lindvall 22. Bridget Hall 23. Brenda Costa 24. Mallory 25. Carla Campbell