Heidi Klum e Seal renovam votos com festa à fantasia

A modelo Heidi Klum, grávida do quarto filho, e seu marido, o cantor Seal, renovaram os votos de casamento neste fim de semana, com uma divertida festa à fantasia em Malibu na qual a top não hesitou em mostrar a barriga, segundo a imprensa local.

Casados há quatro anos, Klum e Seal convidaram os amigos - como fazem todos os anos - para uma festa à fantasia, sob a temática "White Trash", como são denominados os americanos brancos de camada social baixa. Assim, os convidados, entre eles os atores Debra Messing e Matthew Perry, foram vestidos com roupa informal, perucas e maquiagem extravagante.

Klum se vestiu de noiva, mas de maneira bem diferente de como fez há quatro anos: com cabelo trançado de estilo afro-americano, maquiagem com purpurina e unhas postiças de plástico. O marido, que é totalmente careca, escolheu uma peruca castanha com alguns fios dourados e um casaco com a bandeira americana.

A festa, que aconteceu na casa de amigos, junto à praia, teve a presença de cerca de 100 convidados, e foi servida comida e bebida mexicana, informa a revista People. O casal revelou há pouco que a modelo estava esperando uma menina. Eles já têm dois filhos, Henry Günther, de 3 anos, e Johan Riley, de 2, além de Leni, de 5 anos e fruto da relação da modelo com o empresário da Fórmula 1 Flavio Briatore.