Heidi Klum desbanca Gisele e é eleita top mais sexy A alemã Heidi Klum, 34 anos, desbancou a brasileira Gisele Bündchen e se tornou a modelo mais sexy do mundo, segundo o site ?Models.com?, a ?bíblia? das tops. A presença brasileira na lista, no entanto, ainda é maciça: cinco estão entre as dez primeiras colocadas: Gisele e Adriana Lima ocupam, respectivamente, a 2ª e 3ª posições, seguidas por Alessandra Ambrósio (6ª), Isabeli Fontana (7ª) e Ana Beatriz Barros (9ª). Naomi Campbell amarga a 12ª posição e Kate Moss, a 18ª. As informações são do Jornal da Tarde