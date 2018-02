HECTOR BABENCO MINISTRA PALESTRA O diretor Hector Babenco ministra no próximo dia 12 palestra que discutirá as relações entre a direção e a direção de arte na construção do filme. O encontro integra a programação do curso Direção de Arte Cinematográfica que a diretora de arte e cenógrafa Vera Hamburger promove até 9 de maio no centro cultural b_arco (R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426). Babenco ainda falará sobre as matérias visuais e espaciais sob o ponto de vista da direção - a conformação do espaço e a decupagem; as matérias da direção de arte e a criação do clima geral do filme e de cada sequência, entre outros temas. Mais informações no site http://barco.art.br.