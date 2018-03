Hebe volta à TV com presença de artistas da Rede Globo Artistas da Rede Globo, emissora sempre tão ciosa da exclusividade sobre os direitos de imagem de seu elenco, foram excepcionalmente autorizados a pisar no SBT ontem. Obra de Hebe Camargo, que completou 81 anos no Dia Internacional da Mulher e marcou sua volta à TV após o diagnóstico de um câncer no peritônio (região do abdome).