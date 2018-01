Hebe já saiu da UTI, caminha e come normalmente, diz hospital

A apresentadora de televisão Hebe Camargo deixou na tarde de hoje (10) a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, na capital paulista. O hospital não informou o horário da transferência, mas confirmou que a paciente está agora na Unidade de Terapia Semi-Intensiva.

Segundo boletim médico divulgado no início da tarde deste domingo, Hebe já caminha e se alimenta normalmente.

O quadro de saúde da apresentadora é considerado "bom", mas não há previsão de alta. Hebe passou no sábado, 9, por uma cirurgia de laparoscopia diagnóstica. Foram retirados da região abdominal e pélvica da paciente nódulos que agora serão analisados.

O procedimento levou três horas e transcorreu sem complicações. A equipe responsável pelo tratamento da apresentadora é composta pelos médicos Antonio Luiz Vasconcellos Macedo, Sergio Simon, Benedito Rossi, Gustavo Cardoso Guimarães e Wanderley Cerqueira.

Entre as celebridades operadas por Antonio Macedo, chefe da equipe, está o publicitário e empresário Nizan Guanaes que foi submetido a uma cirurgia de redução de estômago.

No SBT, Hebe Camargo renovou seu contrato por mais um ano. Apesar de gostar de apresentar nas noites das segundas-feiras, a emissora pode remanejá-la para as manhãs para dividir uma atração com a novata Ellen Jabour.