Hebe é operada no Albert Einstein; boletim médico sai às 12h

A apresentadora Hebe Camargo, de 80 anos, passou por cirurgia na manhã deste sábado, 9, no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, após ser internada na noite da sexta-feira com fortes dores no abdômen. O procedimento cirúrgico teve início às 7 da manhã e foi comandado por Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião geral e do aparelho digestivo.

O hospital não divulgou o motivo da internação da apresentadora nem por quanto tempo ela ficará internada. De acordo com a assessoria de imprensa do Einstein, um boletim médico deverá ser divulgado por volta do meio-dia deste sábado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antonio Macedo já operou outras celebridades. Entre elas, o publicitário e empresário Nizan Guanaes. Em 2006, Guanaes foi submetido a uma cirurgia de redução de estômago. No hospital Albert Einstein, em julho de 2009, o médico implantou uma nova técnica de retirada de tumores do pâncreas com uma união de robótica com tecnologia 3D.

Recentemente, Hebe Camargo teve o contrato renovado com o SBT por mais um ano. A apresentadora gostaria de continuar nas noites das segundas-feiras, mas a casa estuda a possibilidade dela dividir uma atração com a novata Ellen Jabour todas as manhãs.

(Com informações de Aline Nunes, do Jornal da Tarde)