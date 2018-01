Hebe Camargo vai ser internada no Hospital Albert Einstein

A apresentadora Hebe Camargo ainda não está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas tem previsão de internação para esta sexta-feira, 8, segundo retificou a assessoria de imprensa do hospital, que só divulgará o tipo de procedimento a que ela será submetida após o consentimento da apresentadora. Já a assessoria de imprensa do SBT diz não ter informações sobre o estado de saúde de sua célebre funcionária e seu assessor pessoal não responde às chamadas ao celular nem ao seu escritório.

O SBT anunciou no final do ano a renovação do contrato entre Hebe e a emissora, com o início das gravações programado para fevereiro. Não foram divulgados os valores da renovação nem o período de validade do contrato. O comunicado só dizia que Hebe estava muito feliz com o a negociação.

Matéria alterada às 17h com retificação de informações