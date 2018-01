Hebe Camargo permanece internada sem previsão de alta

A apresentadora Hebe Camargo, de 80 anos, deve permanecer internada no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e sem previsão de alta, segundo boletim do hospital divulgado no começo da tarde desta terça-feira, 19.

De acordo com o boletim, Hebe Camargo não apresenta mais o quadro de diarreia, que impediu sua liberação na tarde de ontem, e seu estado geral de saúde é considerado estável.

Hebe está internada desde 9 de janeiro. Ela passou por uma laparoscopia diagnóstica e agora faz quimioterapia para tratar um câncer primário no peritônio - membrana que envolve a região do abdome.

O oncologista Sergio Simon explicou durante coletiva de imprensa realizada no começo da tarde de ontem que a diarreia é uma ocorrência normal no pós-operatório e que a decisão de mantê-la internada foi tomada como uma medida de precaução.

Segundo ele, a apresentadora recebeu bem a notícia de que permaneceria no hospital. "Ela não está chateada e entende tudo", afirmou. Disposta, a artista tem andado pelo quarto e se alimentado com chá e torradas, omelete e panqueca de ricota. O médico negou que Hebe tenha recebido comida de restaurantes.

A próxima sessão de quimioterapia da apresentadora está agendada para o começo de fevereiro. "Ela está reagindo muito bem ao processo", afirmou o oncologista.

Hebe foi internada no começo de janeiro depois de sentir fortes dores na região abdominal e mal-estar sempre que se alimentava. O problema, que vinha ocorrendo há um mês. Após a cirurgia laparoscópica para retirada de pedaços do peritônio para biópsia e a confirmação do câncer, Hebe iniciou no dia 13 o tratamento, com a primeira sessão de quimioterapia.

A apresentadora do SBT deve voltar à televisão assim que suas férias terminarem, em fevereiro. Recentemente, Hebe renovou seu contrato com a emissora por mais um ano.