Hebe Camargo passa bem após cirurgia; não há previsão de alta

O Hospital Albert Einstein informou que a apresentadora Hebe Camargo, internada na noite da sexta-feira, passa bem após ter sido submetida neste sábado, 9, a uma laparoscopia diagnóstica para retirada de implantes peritoniais (nódulos na região do peritônio).

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Hebe "passa bem e permanecerá internada para iniciar tratamento complementar específico, após a análise dos nódulos".

O procedimento, que durou cerca de três horas, transcorreu sem problemas e, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital, não há ainda previsão de alta par a apresentadora.

A equipe médica responsável pela apresentadora integra os médicos Antonio Luiz Vasconcellos Macedo, Sergio Simon, Benedito Rossi, Gustavo Cardoso Guimarães e Wanderley Cerqueira.

Antonio Macedo, chefe da equipe, já operou outras celebridades, entre elas o publicitário e empresário Nizan Guanaes. Em 2006, Guanaes foi submetido a uma cirurgia de redução de estômago. No hospital Albert Einstein, em julho de 2009, o médico implantou uma nova técnica de retirada de tumores do pâncreas com uma união de robótica com tecnologia 3D.

Recentemente, Hebe Camargo teve o contrato renovado com o SBT por mais um ano. A apresentadora gostaria de continuar nas noites das segundas-feiras, mas a casa estuda a possibilidade dela dividir uma atração com a novata Ellen Jabour todas as manhãs.

(Com informações de Aline Nunes, do Jornal da Tarde)