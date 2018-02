Hebe Camargo grava 1º DVD em show com convidados O palco não era o do SBT e nem era segunda-feira. Mas a noite era toda de Hebe Camargo, 81 anos. Anteontem, a apresentadora fez do Credicard Hall, em São Paulo, um tradicional Programa Hebe, que ela comanda na emissora de Silvio Santos. Só que, nesse caso, bem mais carregado de emoção. Deslumbrante num vestido vermelho de paetês, Hebe lascou um beijão em Leonardo, fez piada com Bruno & Marrone, sentou no colo da amiga Xuxa Meneghel, acomodada em sua primeira fila, e até improvisou uma coreografia com Gilberto Gil, ao som de "Esperando na Janela" - o músico deixou Nova York especialmente para prestigiar a amiga na gravação do seu primeiro DVD. A festa foi completa, só faltou o seu querido Roberto Carlos, que não pôde comparecer.