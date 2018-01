Hebe Camargo é internada e passará por cirurgia em SP

A apresentadora Hebe Camargo, de 80 anos, foi internada nesta sexta-feira, 8, às 20h30, no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul. A contratada do SBT sentiu dores fortes no abdômen e a cirurgia foi agendada para a manhã deste sábado. O cirurgião-geral e do aparelho digestivo Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo é quem está à frente do procedimento cirúrgico.

O hospital não divulga o motivo da internação da apresentadora nem por quanto tempo ela ficará internada. Segundo a secretária do médico responsável, a família de Hebe pediu para que o profissional não se pronunciasse sobre o caso.

Antonio Macedo já operou outras celebridades. Entre elas, o publicitário e empresário Nizan Guanaes. Em 2006, Guanaes foi submetido a uma cirurgia de redução de estômago. No hospital Albert Einstein, em julho de 2009, o médico implantou uma nova técnica de retirada de tumores do pâncreas com uma união de robótica com tecnologia 3D.

Para receber Hebe Camargo, o hospital fez uma operação para despistar a imprensa. Por volta das 16h desta sexta, os jornalistas já estavam na porta do hospital.

Lolita Rodrigues, amiga de Hebe há cinco décadas, está preocupada com a internação. “Estou pensando em visitá-la, mas não sei como estão as coisas por lá.” Para ajudar a colega de TV, Lolita tem feito orações para Nossa Senhora da Aparecida. “Ela acredita muito nela mesma, e eu sei que isso vai ajudá-la.” A última vez em que Lolita conversou com a amiga foi no Dia do Amigo, em 20 de julho de 2009. “Deixei uma mensagem para ela no telefone e nos falamos. Ela disse rindo: ‘como sou avoada, eu nem lembrei de ligar para você. Mas somos amigas.’”

Lucília Diniz e Betty Szafir, também próximas de Hebe, mantiveram a discrição. “Estou fora do Brasil. O que eu sei é que a Hebe estava bem”, diz Betty Szafir.

Na televisão

Recentemente, Hebe Camargo teve o contrato renovado com o SBT por mais um ano. A apresentadora gostaria de continuar nas noites das segundas-feiras, mas a casa estuda a possibilidade dela dividir uma atração com a novata Ellen Jabour todas as manhãs.

O programa estudado teria o formato parecido com o fracassado Olha Você, atração extinta da grade da emissora de Silvio Santos em 2009. Nessa ocasião, Hebe Camargo disputaria o Ibope das manhãs com Ana Maria Braga, apresentadora do Mais Você, na Globo. As férias de Hebe estão previstas para terminar em fevereiro.