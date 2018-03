Hebe Camargo é homenageada com filme e livro Após alguma resistência, Hebe Camargo concordou: a loira será alvo de um tributo que soma DVD e livro. Em cena, depoimentos de amigos sobre sua trajetória e uma seleção de imagens registradas sob o seu comando, do camarim ao sofá, do palco ao auditório. A direção do filme que pretende contar a história de Hebe está a cargo de Nilton Travesso, alguém que bem conhece cada passo da apresentadora na TV. E os créditos do livro, programado para ser embalado com o disco, não ficam aquém: o texto está a cargo de Ignácio de Loyola Brandão.