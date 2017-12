Hebe Camargo diz estar disponível para Roberto Carlos A entrevista de Marília Gabriela com Hebe Camargo, marcando o encontro das duas apresentadoras de televisão, no programa especial Marília Gabriela Entrevista - 10 anos de GNT, virou o comentário do momento. A intimidade das amigas levou a grande dama da TV brasileira a fazer revelações bombásticas. Hebe, de 77 anos, disse que é mais do que fã do "Rei" Roberto Carlos. "Se ele quiser estou disponível. Sou louca por ele. Sinto tesão por ele", declarou no programa de aniversário do programa de Marília Gabriela, que foi ao ar neste domingo, às 22 horas. A entrevista será reprisada nesta terça, às 22h30, na madrugada desta quarta, às 4h e às 16h, na quinta às 10h e no sábado, às 10h30 e 15h. A conversa das duas apresentadoras passou por vários temas. Sobre seu bom humor, Hebe disse que brinca até com seus defeitos: "Sou pior que a Fernanda Young, me irrito com as coisas". Mas também fica revoltada com facilidade, ao falar de política afirma ficar "indignada" com o quadro político nacional. Hebe comentou as mudanças sofridas pela televisão nos últimos 50 anos, já que ela começou sua carreira no início da TV no Brasil. Defendeu seu hábito de falar palavrões: "Falo bastante. Tem hora que palavrão se faz necessário", disse. Sobre a vaidade e as cirurgias plásticas que já fez, comentou que foi boba por ter diminuído os seios, pois "não sabia que ia virar moda". E brincou dizendo que tem uma saúde ótima: "Sou o segundo fenômeno do Brasil, o primeiro é o Ronaldo e o segundo sou eu". Quando o tema da conversa convergiu para relacionamentos amorosos, Hebe disse achar difícil gostar de alguém e ser gostada, e falou das sex shops: "Sinto desejo... e lá tem coisas ótimas".