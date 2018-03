Hebe Camargo deve deixar UTI nos próximos dias, diz hospital

Segundo boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 13, o estado de saúde de Hebe Camargo é considerado estável e seu quadro evolutivo é favorável.

A apresentadora passou por uma cirurgia no domingo para remoção de um tumor que causava obstrução intestinal. Ela passa bem, mas continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em Sâo Paulo.

Hebe teve um câncer no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, detectado no início de 2010. Hebe passou por meses de sessões de quimioterapia e, em abril, os médicos disseram que a doença havia entrado em remissão. Em setembro do ano passado, no entanto, ela voltou a fazer tratamento quimioterápico preventivamente.

De acordo com informações do hospital, Hebe deve receber alta para o quarto nos próximos dias.