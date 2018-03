Heather Mills planeja escrever contos infantis, diz jornal

A ex-modelo e ativista vegetariana Heather Mills, que na semana passada recebeu cerca de US$ 48,7 milhões (cerca de R$ 82,7 milhões) após sua separação do ex-Beatle Paul McCartney, planeja escrever contos infantis, imitando a britânica J.K. Rowling, que criou a saga de Harry Potter. Segundo o tablóide inglês Daily Express, o objetivo de Heather é escrever uma série de histórias de ficção dirigidas às crianças, pelas quais poderia cobrar milhões de dólares. Uma fonte citada pelo jornal indicou que a inspiração da ex-mulher de McCartney vem de sua filha Beatrice, de quatro anos. "Heather afirma que gostaria de escrever para crianças e pensa que seria boa nisso, devido a sua filha Beatrice", disse a fonte. Durante o processo do divórcio com McCartney, a ex-modelo foi alvo de histórias sensacionalistas na impressa sobre seu passado pitoresco, e disse que ficou à beira do suicídio porque a mídia a retratou como "vadia" e "garimpeira".