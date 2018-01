Heather Mills é eleita celebridade mais odiada do Reino Unido

A ex-mulher do cantor Paul McCartney, a modelo e ativista vegetariana Heather Mills, ganhou o posto de celebridade mais odiada no Reino Unido, segundo uma pesquisa publicada nesta quinta-feira, 3, no país. Mills, 40 anos, recebeu 40% dos votos, ou seja, mais de 9 mil pessoas a escolheram. "Não caíram bem entre os votantes" suas roupas estranhas, suas recentes declarações e o caso na corte judicial, explicou Mike Lok, porta-voz do grupo MSN Entertainment, que organizou a enquete. No mês passado, Heather Mills pediu cerca de US$ 48 milhões do ex-Beatle durante o julgamento de seu divórcio. Em segundo lugar, ficou o premier britânico Gordon Brown, com 13% dos votos, seguido pelo ex-capitão da seleção inglesa de futebol, David Beckham, que recebeu 9%. A mulher do jogador Ashley Cole, Cheryl, ficou em quarto e a cantora Amy Winehouse em quinto dentre os mais odiados. O "top ten" se completa com o mordomo Paul Burrell (ex-secretário privado da princesa Diana), as modelos Jordan e Kate Moss e o apresentador televisivo Jeremy Kyle.