Heath Ledger teve uma filha não reconhecida, diz tio do ator

O ator australiano Heath Ledger teve uma filha não reconhecida, segundo afirmaram fontes da família. Ele teve uma filha, Matilda Rose, fruto de seu casamento com a atriz Michelle Williams. Galeria de fotos do ator Trailer de 'Batman', último filme de Ledger O protagonista do filme "Brokeback Mountain", vencedor de três Oscar, teve uma relação com uma jovem de 25 anos quando ele tinha 17 e, pouco depois da ruptura do casal, a menina descobriu que estava grávida, informou nesta segunda-feira, 31, o jornal The Daily Telegraph. Um tio do ator, Haydn Ledger, disse que "há uma possibilidade muito real de Heath ser o pai da criança". Se for confirmado o parentesco, a menina pode ter direito a parte da herança. Após a morte do ator, seus familiares mostraram publicamente suas rivalidades, o que levou o pai de Heath, Kim Ledger, a pedir a seus irmãos que deixem de fazer comentários sobre seu filho em público. O ator morreu no dia 22 em janeiro em Nova York como conseqüência de uma overdose de remédios.