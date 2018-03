Heath Ledger terá dois vídeos musicais lançados neste ano

O grupo de rock "Modest Mouse" planeja exibir o vídeo animado "King Rat", uma faixa bônus do álbum "We Were Dead Before The Ship Even Sank" (2007), confirmou a Billboard. A notícia foi veiculada pela Spin Magazine em seu site na Internet.

Um vídeo para a versão de Grace Woodroofe, para "Quicksand", de David Bowie, também está na lista dos que serão exibidos neste ano, junto de seu álbum de estreia, produzido por Ben Harper, informou o tabloide L.A. Weekly.

O ator vencedor do Oscar dirigiu "King Pat" para o Modest Mouse depois de conhecer a cantora Isaac Brock na Austrália.

"Eu e Heath temos uma amizade mútua, e quando nós estávamos na Austrália, meu noivo e alguns de nós da banda fomos passear de barco com ele, sua família e amigos, e conversamos sobre a ideia", disse Brock à VH1 em uma entrevista em 2007. "A ideia desapareceu um pouco, mas então ele me enviou um e-mail dizendo que queria mesmo fazer aquilo".

O vídeo foi animado pelo diretor e ilustrador Daniel Auber, um integrante do grupo de arte de Ledger, "The Massive".

Modest Mouse completou sua mais recente turnê na semana passada em Nova York, no Terminal 5. O grupo apresentará a música "Satellite Skin" no programa Late Show com David Letterman, na quarta-feira (18 de março).

(Reportagem de Sheri Linden)