Heath Ledger, o Coringa inesquecível

15H55 NA GLOBO

(Vampire Dog). Canadá, 2012. Direção de Geoff Anderson, com Collin Mackechnie, Julia Sarah Stone, Amy Matysio, Ron Pederson, Jodi Sadowsky, Kimberly Elek.

Meio contrariado, ace, um menino de 12 anos, adota um cachorro-vampiro falante de 600 anos que foi de seu avô. A chegada do cão muda a vida dele e desperta o interesse De um cientista com péssimas intenções. Enquanto cresce a amizade pelo cão, o menino descobre que, quando se enfrenta os seus medos, a pessoa pode fazer qualquer coisa. Destaque para a voz ao cão na versão original do filme, em inglês, que é o ator Norm MacDonald, que ganhou fama com a série Saturday Night Live. Inédito, colorido, 91 min.

Sissi, A Imperatriz

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

16 H NA REDE BRASIL

(Sissi: Die Junge Kaiserin). Áustria, 1956. Direção de Erns Marischka, com Rommy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider.

Depois do casamento com o Príncipe Francisco José, em Viena, Sissi se depara com os problemas e inconvenientes do protocolo e com o mau relacionamento com a sogra. Quando nasce sua primeira filha, a criança lhe é retirada pela sogra, que não considera Sissi a pessoa adequada para dar uma boa educação à menina. Descontente e magoada, Sissi retorna à casa dos pais, mas o príncipe a segue e pede-lhe que retorne. A heroína então decide provar que é a verdadeira imperatriz e volta com o marido para a Hungria, onde eles são coroados. Reprise, colorido, 102 min.

Batman: O Cavaleiro

das Trevas

22H45 NO SBT

(The Dark Knight). EUA, 2008. Direção de Christopher Nolan, com Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman.

Batman está prestes a ganhar a guerra contra o crime organizado e trazer a paz para Gotham City. Além do amigo Lucius Fox e do apoio de seu fiel mordomo Alfred, o cavaleiro mascarado conta com a ajuda do tenente Jim Gordon e do promotor público Harvey Dent. O incansável trabalho do trio é ameaçado quando o vilão Coringa, dono de uma mente brilhante, porém doentia, lança em Gotham uma onda de caos e anarquia como nunca antes vista. Um dos melhores, se não o melhor, filmes da saga, O Cavaleiro das Trevas traz Ledger em seu melhor papel. Incrível, se não mítico, o ator é a personificação do marginalizado, do caos que permeia as entrelinhas das grandes cidades. "Escolhi o caos", declara o vilão a Batman em cena que define perfeitamente o produto do medo em que se tornou o menino que era humilhado e maltratado pelo pai. "Por que tão sério?", ele pergunta antes de rasgar com frieza e, ao mesmo tempo, paixão, um macabro sorriso na face de suas vítimas. Não por acaso o ator recebeu um Oscar póstumo de ator coadjuvante pelo Coringa mais inesquecível do cinema. Talvez mais até que Jack Nicholson, que deu vida ao mesmo vilão em Batman. de 1989. Reprise, colorido, 152 min.

Highlander, O Guerreiro Imortal

23 H NA REDE BRASIL

(Highlander). EUA, 1986. Direção de Russell Mulcahy, com Christopher Lambert, Sean Connery.

Já se tornou um clássico contemporâneo a saga de Connor MacLeod (Christopher Lambert). Guerreiro escocês do século 16, o imortal encontra, após algum tempo, Juan Ramirez (Sean Connery), outro imortal. Ramirez o ensina a manejar uma espada, pois a única forma de matar um imortal é cortando sua cabeça. E a sua está prestes a correr perigo. Isso porque, depois de alguns séculos, surge um inimigo, imortal como ambos, que pretende decapitar Connor para se tornar o único imortal da face da Terra. Reprise, colorido, 116 min.

Andrei Sakharov, Um

Homem Livre

0 H NA CULTURA

(Un Homme Libre, Andrei Sakharov). França, 2009. Direção de Iossif

Pasternak

A faixa Cultura Documentários exibe a segunda parte de Andrei Sakharov, Um Homem Livre. Por sua dedicação à defesa da democracia, pela trajetória de luta pelas arbitrariedades em um país que o respeitava e o venerava, Andrei Sakharov merece ser visto, ouvido e entendido. Os tributos prestados por todos por ocasião de sua morte fizeram jus aos 25 anos de luta solitária de Sakharov pela verdade e pela justiça. Sua saga começa em 1948, quando Andrei fez parte de um grupo de pesquisa para a construção de armas nucleares. Em 1953, este grupo inventa a bomba H soviética e, até 1962, seu trabalho foi usado para o desenho e a construção de armas nucleares. No entanto, Sakharov começou a se preocupar com as implicações que seu trabalho teria no futuro da humanidade e procurou alertar sobre o perigo de uma corrida armamentista nuclear. Seu esforço foi recompensado em parte com a assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1968. Na década de 1970, Sakharov criou uma comissão para a defesa dos direitos humanos e das vítimas de julgamentos políticos. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1975 mas, devido às suas críticas aos líderes soviéticos em 1979, foi privado de seus privilégios e rebaixado, exilado na cidade de Gorky e mantido sob a vigilância da KGB de 1980 a 1986. Andrei foi rebaixado inicialmente e depois banido por desafiar a ditadura. Foi ativista destemido, um dos primeiros a denunciar a guerra soviética no Afeganistão) e defensor das liberdades individuais. Por suas contribuições científicas e políticas conquistou lugar na história, tanto na Rússia como em todo o mundo. A saga de Sakharov revela a história recente da Rússia da Chechênia, e, ao mesmo tempo, traça um panorama das lutas no século 20.

Reprise, colorido, 96 min.