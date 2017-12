Heath Ledger morreu por abuso de remédios, diz IML de NY A morte do ator australiano Heath Ledger foi um acidente causado pelo uso abusivo de remédios, afirmou nesta quarta-feira o Instituto Médico Legal de Nova York. "Heath Ledger morreu em decorrência de intoxicação aguda pelo efeito combinado de oxicodona, hidrocodona, diazepam, temazepam, alprazolam e doxilamina", informou, em nota, o IML. Ledger, 28 anos, ficou mundialmente conhecido por seu papel de caubói gay no filme "O Segredo de Brokeback Mountain", de 2005. No dia 22 de janeiro, ele foi encontrado morto na cama de seu apartamento em Nova York. O ator estava rodeado de medicamentos para dormir vendidos sob receita médica e de drogas ansiolíticas.