Heath Ledger estava agitado no fim de ano, conta amiga O ator australiano Heath Ledger, achado morto nesta semana em seu apartamento em Nova York, estava irritado e agitado durante as festas de fim de ano porque não podia estar com sua filha, Matilda, segundo declarações da modelo Sophie Ward, amiga dele. Ward, irmã da supermodelo Gemma Ward, com quem Ledger teria uma ligação, disse que o ator passou os feriados em Perth, sua terra natal, demonstrando preocupação em relação a seu rompimento com Michelle Williams e com a filha do casal, de 2 anos. "Ele estava 'limpo' e não estava consumindo álcool nem usando drogas", disse Ward em entrevista na edição de quinta-feira do jornal West Australian. Ledger, de 28 anos, foi encontrado por uma empregada, caído de bruços, nu sob os lençóis e rodeado por comprimidos, de acordo com a polícia nova-iorquina. A polícia inicialmente atribuiu a morte a uma overdose, mas o IML local disse que uma autópsia não foi conclusiva. A família Ledger disse que a morte foi um acidente, e Sophie Ward também descartou a hipótese de suicídio. "Ele fumava, mas era tudo. Estava tomando Coca diet quando saímos juntos, e se dizia muito comprometido em não beber álcool. Não acredito que tenha tirado sua vida deliberadamente." Mas Ward disse que Ledger estava preocupado com a separação de Williams e por ficar longe da filha. "Ele ia ao cinema, fazia as coisas normais, mas estava um pouco irritado. Não conseguia relaxar. Disse que iria a Londres, mas estava bem chateado porque não podia ver a filha tanto quanto gostaria. Estava viajando muito, e acho que estava simplesmente frustrado com tudo isso", disse a modelo. Ledger e Williams, que haviam se conhecido nas filmagens de "O Segredo de Brokeback Mountain", se separaram em setembro, quando Ledger trocou a casa da família no Brooklyn por um apartamento no SoHo, em Nova York. A imprensa destacou seu talento, mas citou também seus problemas com os fotógrafos. Em 2006, Ledger praticamente fugiu de uma casa de veraneio em Sydney, achando que em Nova York teria mais privacidade. O ator passou a maior parte de dezembro e janeiro com a família e com amigos em Perth, na costa oeste da Austrália, onde segundo os jornais o assédio era muito menor. Antes de voltar aos EUA, Ledger ligou para o editor de cinema do jornal West Australian e deixou um recado agradecendo à imprensa por ter sido deixado em paz, segundo o jornal. "Não sei se me dar espaço e respeitar minha privacidade foi uma coisa consciente ou inconsciente. Foi simplesmente incrível. Tive os momentos mais bonitos aqui outra vez, e poder ver todos os meus amigos e parentes... realmente me permitiu novamente ser um garoto em casa, e me sentir como se eu nunca tivesse ido embora", afirmou. "Foi realmente uma viagem incrivelmente terapêutica e muito necessária para casa."