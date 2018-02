Heath Ledger é eleito a principal notícia do cinema em 2008

O ator australiano Heath Ledger ficou à frente em várias categorias de uma pesquisa divulgada na quinta-feira, incluindo as de maior notícia, ator que fez mais falta e melhor vilão, graças ao filme Batman - O Cavaleiro das Trevas. Ledger, cuja morte aos 28 anos em janeiro por overdose acidental com medicamentos chocou o mundo, foi escolhido como a principal notícia do meio cinematográfico em 2008 com 83% dos votos em uma eleição do site Moviefone, da AOL. O ator também liderou a lista das estrelas que morreram das quais se sentirá mais a falta, superando Paul Newman. Ledger obteve indicado para o Globo de Ouro e o Screen Actors Guild por seu papel de ator coadjuvante como o curinga em O Cavaleiro das Trevas, lançado seis meses após sua morte. O longa, responsável pela maior bilheteria no mundo em 2008, também venceu as categorias melhor filme de ação e "filme que mais valeu o dinheiro pago" na pesquisa da Moviefone. Angelina Jolie ganhou nas categorias de mais sexy e melhor cena de nudez de 2008, por sua atuação em O Procurado. Angelina também obteve a liderança pela melhor performance múltipla, por atuações em O Procurado, Kung Fu Panda e A Troca. A pesquisa foi feita entre 17 e 29 de dezembro e atraiu 3,5 milhões de votos.