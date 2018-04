HBO viaja a Darfur para produzir documentário sobre genocídio LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A HBO comprou o documentário "Sand and Sorrow", sobre o genocídio em Darfur, e pretende transmitir o filme em dezembro. Narrado por George Clooney, o documentário faz a crônica dos fatos que levaram à ascensão do governo de predomínio árabe em Darfur, oferece uma perspectiva informada sobre a situação no local e examina o "legado de fracasso" da comunidade internacional em matéria de respostas a tais crimes profundos contra a humanidade. "Os fatos trágicos que estão ocorrendo em Darfur são, infelizmente, uma continuação da falta de resposta da comunidade internacional em proteger as vidas de milhões de inocentes da ação de seu próprio governo", disse o diretor do filme, Paul Freedman. "Sand and Sorrow" acompanha o ativista dos direitos humanos John Prendergast, a professora da Universidade Harvard Samantha Power e o colunista do "New York Times" Nicholas Kristof em sua viagem por valas comuns onde estão enterrados grande número de corpos em Darfur e por campos de refugiados ao longo da fronteira entre Chade e Sudão, além de sua ida ao Senado americano. O filme inclui entrevistas com o Prêmio Nobel Elie Wiesel, os senadores Barack Obama e Sam Brownback, os estudiosos do Sudão Alex de Waal e Gerard Prunier e o líder rebelde Minni Minawi. (Por Nellie Andreeva)