HBO se desculpa por cabeça de Bush O canal de TV a cabo HBO se desculpou pela aparição de uma réplica decepada da cabeça de George W. Bush no DVD de um episódio da primeira temporada de Game of Thrones. No comunicado, o canal explicou que o aluguel de próteses "a granel" para filmar as cenas mais escabrosas é comum. A cabeça do ex-presidente passou despercebida e a semelhança foi descoberta depois das filmagens. A cabeça aparece em uma das últimas cenas da série, quando o rei Joffrey Baratheon força um personagem a olhar para a cabeça decepada de seu pai. A imagem mostra uma réplica incompleta de cabeça de Bush, mas perfeitamente reconhecível. / EFE