HBO, NBC e ABC dividem maioria dos Emmys da TV norte-americana Três redes norte-americanas -- a paga HBO e as abertas NBC e ABC -- receberam a maioria dos prêmios Emmy no domingo, seis cada uma. Esse é o prêmio mais importante da TV dos Estados Unidos, e sua entrega, às vésperas do início de uma nova temporada de programas, tem enorme poder de alavancar as audiências. Por isso, pode-se considerar que os maiores ganhadores foram a NBC e seu humorístico "30 Rock", que parodia as produções de TV. Em seu primeiro ano, a série é elogiada por críticos, mas sofre nas listas de audiência. O programa foi considerado a melhor série cômica do ano. "Tomara que isso nos ajude um pouquinho, e temos estrelas incríveis aparecendo nesta temporada", disse a veterana Tina Fey, criadora e apresentadora do programa, nos bastidores do prêmio. Ela contou que o humorista Jerry Seinfeld, ex-astro da NBC, deve fazer uma aparição nesta temporada. Somando as dezenas de prêmios, a maioria de caráter técnico, entregues no dia 8, no chamado Creative Arts Emmys, prelúdio ao prêmio principal de domingo, a HBO lidera o Emmy deste ano, com 21 troféus, seguido pela NBC, com 19. No domingo, a rede aberta também recebeu os prêmios de melhor atriz coadjuvante (Jaime Pressly, da série "My Name is Earl"), roteiro (para "Late Night with Conan O'Brien" e "The Office") e dois troféus por um musical em homenagem a Tony Bennett. A HBO, eterno bicho-papão de Emmys, recebeu três troféus por "Família Soprano", que acabou em junho, após seis temporadas. A série recebeu os prêmios de melhor drama, melhor direção e melhor roteiro. Ricky Gervais, astro de "Extras", da HBO, foi escolhido melhor ator cômico. "Entourage", do mesmo canal, rendeu o prêmio de coadjuvante cômico a Jeremy Piven. "Betty, a Feia", versão da ABC para a telenovela colombiana já exibida no Brasil, ganhou dois Emmys, um para a protagonista, America Ferrera, escolhida melhor atriz cômica, e outro para o diretor Richard Shepard. Sally Field foi escolhida melhor atriz dramática ("Brothers & Sisters", da ABC), e Katherine Heigl foi a melhor coadjuvante em drama ("Grey's Anatomy", também da ABC). A grade da CBS em horário nobre foi premiada com um Emmy, o de melhor "reality", para "The Amazing Race." A Fox, que transmitiu a entrega, ficou de fora das premiações. (Por Bob Tourtellotte)