HBO lança série com Laura Dern Laura Dern é a protagonista de Enlightened, a série da HBO, que estreia aqui no dia 17 do próximo mês. Na dramédia, Laura é Amy Jellicoe, a executiva ambiciosa de uma multinacional que não tem vida pessoal e só se dedica ao trabalho. Após uma crise nervosa no meio do escritório, ela passa a questionar sua existência e suas atitudes autodestrutivas. Afastada do emprego, Amy decide transformar sua vida radicalmente, mas com essa nova atitude passa a ser desprezada pelos colegas, amigos e até pela família.