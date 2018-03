HBO estreia 1ª temporada da série 'House of Lies'

A trama da série é baseada na obra homônima de Martin Kihn e tem como protagonista um homem de negócios sem escrúpulos, Marty Kaan, interpretado por Don Cheadle. Marty comanda uma empresa de consultoria que faz de tudo para agradar a seus clientes, seja por meios lícitos ou não, e que não consegue ser a número um por causa da corporação liderada por sua ex-mulher, Monica (Dawn Oliveri).

A equipe de Marty é formada pelos jovens e ambiciosos Jeannie Van Der Hooven (Kristin Bell, de "Veronica Mars"), Doug (Josh Lawson) e Clyde (Ben Schwartz, de "Undercovers"), sob o comando do chefe Harrison (Richard Schiff, de "The West Wing"). Já de sua família, fazem parte o pai Jeremiah (Glynn Turman, de "The Defenders") e o filho homossexual Roscoe (Donis Leonard Jr.).

A série segue uma tendência que tem feito sucesso atualmente na TV paga, a chamada comédia corporativa, na qual o foco do humor está nas dinâmicas e no cotidiano dentro dos escritórios. Entre enlatados bem-sucedidos nesse ramo, estão o aclamado "The Office", "Outsourced" e "30 Rock".

O diferencial de "House of Lies" é que, em determinadas situações, os personagens vão se dirigir diretamente à audiência para explicar situações e dar dicas. As informações são do Jornal da Tarde.