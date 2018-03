HBO é acusada de maltratar cavalos Um processo judicial alega que vários cavalos usados no seriado Luck, do canal HBO, estavam drogados, abaixo do peso e doentes durante a produção dos episódios, informa o site Hollywood Reporter. Baixa audiência e uma série de mortes de cavalos levaram Luck, que estrelou Dustin Hoffman, a ser cancelado, em maio de 2012. O processo alega que quatro cavalos morreram durante a produção, não três, como o canal havia constatado. Barbara Casey, que move a ação, declara ter sido erroneamente despedida de seu posto na American Humane Association, depois reclamar sobre as condições dos bichos. A HBO nega as acusações.