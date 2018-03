HBO começa a filmar 2ª safra da série 'Psi' A HBO anunciou ontem o início das filmagens da 2.ª temporada da ótima série Psi, com Emílio de Mello no papel do psicanalista criado a partir das obras de Contardo Calligaris. O psicanalista assina também a direção-geral dessa nova temporada e os roteiros, ao lado de Thiago Dottori. No enredo, Carlo, o protagonista, volta ao Brasil após um ano em Veneza para ser coordenador de uma ONG voltada a vítimas de violência doméstica. Os novos episódios contam com direção de Laís Bodanzky, Tata Amaral, Rodrigo Meirelles, Alex Gabassi, que também esteve na 1.ª temporada, e Max Calligaris, produtor associado na 1.ª safra. São dez episódios, ainda sem estreia definida.