HBO apresenta nova série 'Capadocia' no México A HBO juntou, na Cidade do México, a imprensa de toda a América Latina na última quarta-feira, para apresentar o primeiro capítulo de sua nova produção original na região, Capadocia. Feita em parceria com a produtora mexicana Argos, a série vai contar em 13 capítulos a história de um presídio feminino que seria a primeira prisão privatizada mexicana, fundada a partir de interesses de políticos corruptos e empresários inescrupulosos. Capadocia segue o mesmo modelo de produção e padrão de qualidade da série argentina Epitáfios e das brasileiras Mandrake e Filhos do Carnaval, as três séries financiadas anteriormente pela rede de TV na América Latina - e foi anunciada pelo vice-presidente de produção original da HBO para a América Latina, Luis Peraza, como a mais cara das quatro. Produção impecável "e nunca vista na televisão mexicana", a série é impactante, recheada de cenas fortes e violentas, aliadas a uma direção ágil e um roteiro bem amarrado, que entrelaça o cotidiano de um grupo de detentas que luta pela sobrevivência no inferno. O primeiro capítulo, Gênesis, mostra como uma velha prisão estatal foi convertida em um moderno presídio privatizado. Escravidão, narcotráfico e corrupção estão no pano de fundo das histórias pessoais das detentas, que acabam por servir a uma discussão, em resumo, sobre o papel da mulher e um sistema judiciário que parece estar à beira do colapso em toda a América Latina. Com estréia marcada para o dia 2 de março, a série será transmitida simultaneamente para toda a América Latina e logo deve ser exibida nos Estados Unidos. A HBO confirmou também a produção da segunda temporada de Epitáfios, na Argentina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo