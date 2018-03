HBO anuncia novidades na programação para 2013

Até lá, inaugurando o ano, estarão as segundas temporadas de "Girls", "House of Lies", "Enlightened" e a terceira safra de "The Big C". Indicada a quatro Emmys na última edição do prêmio, "Girls" joga holofotes sobre Lana Dunham, roteirista, criadora e protagonista da série. Aos 26 anos, ela é considerada um dos mais promissores talentos da nova safra do ramo nos Estados Unidos. É ela quem narra as aventuras e desventuras de quatro garotas na Nova York de "Girls". Mas esse não era o mote de outra famosa série de TV? Seria, não fosse a Nova York das girls bem distinta do cartão postal onde vivia Carry Bradshaw e cia. Basta dizer que as figuras de "Sex And The City" eram mais maduras e bem mais abastadas que as meninas da vez, protagonistas de um país em crise econômica. As amigas de Hanna Horvath, personagem de Lana, são durangas, assim como ela, que sonha em ser escritora e ainda engatinha na prática do sexo.

Premiada com Globo de Ouro e Emmy, a superprodução em torno da saga do gelo, "Game of Thrones", segue as linhas dos livros de George R.R. Martin e tem previsão de estrear aqui no mesmo dia em que chegar à HBO norte-americana, em março. Já a 4ª temporada do gângster Enoch "Nucky" Thompson, vivido por Steve Buscemi em "Boardwalk Empire - O Império do Contrabando", não tem ainda previsão de estreia, assim como a segunda temporada do âncora vivido por Jeff Daniels em "The Newsroom". Os novos episódios, sob a batuta de Aaron Sorkin, estão em produção.

"Veep", outro título esperado, com a adorável Julie Louis-Dreyfus no papel de vice-presidente americana e a certeza de que aquele cargo não serve para nada, também não tem data de volta. Do repertório latino-americano, também está para chegar uma nova produção do México, "Sr. Ávila", um corretor de seguros e pai de família que leva vida dupla, como assassino de aluguel.

A HBO não cravou ainda o destino de duas séries brasileiras coproduzidas este ano pelo canal: "Preamar", da Pindorama Filmes, e "(fdp)", da Pródigo. Pelo menos mais três séries brasileiras estão a caminho, mas só uma já tem confirmação da casa: é "Destino Rio de Janeiro", segunda safra de seis episódios produzidos pela O2 Filmes, nos moldes de "Destino São Paulo", que estreou há duas semanas.

A O2 também já foi contratada pela HBO para desenvolver o roteiro de outra série de ficção, "Chave 17", cujo roteiro é mantido em sigilo. A mesma etapa de desenvolvimento de roteiro envolve a Conspiração em outro projeto na HBO, sobre a boca do lixo na São Paulo dos anos 70, e está nas mãos de Cláudio Torres, diretor de "Mulher Invisível", vencedora do Emmy na Globo. Mas "Chave 17" e "Boca do Lixo" são ideias que, vingando, entrarão no ar só em 2014. A Conspiração, que já tem sinal da HBO para produzir mais uma temporada da série "Mandrake", com Marcos Palmeira, emplaca ainda em 2013 no canal uma série documental sobre a música brasileira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.