Hawthorne: mais amasso e menos fogo de pista

MAYER HAWTHORNE

A STRANGE

ARRANGEMENT

Universal Preço: R$ 25

REGULAR

Mayer Hawthorne é especialista em recriar soul comercial do início dos anos 70, nicho específico em meio à onda de releituras de soul que surgiu na década passada. Quem foi ao show de Amy Winehouse e assistiu à abertura, viu Mayer empolgar a galera com canções de seu disco, que foi relançado por aqui na semana passada. Este, no toca CD, é mais trilha de amasso do que fogo de pista. Embora as canções sejam boas, a insistência de Mayer em reconstruir todas as nuances açucaradas dos cantores da época o impede de ser sinceramente romântico.

