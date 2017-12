Hasbro e Universal fecham acordo para filmes sobre jogos A Hasbro, fabricante norte-americana de brinquedos, anunciou nesta quarta-feira que assinou contrato de seis anos com a Universal Pictures para que o estúdio produza pelo menos quatro filmes baseados em jogos conhecidos como Banco Imobiliário, Batalha Naval e Ouija, o jogo do copo. O primeiro filme do acordo será lançado em 2010 ou 2011. A Universal programa lançar pelo menos um filme por ano a partir de então, disse a companhia.