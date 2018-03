Harry Pottermania volta à cena, com estréia do 5.º filme Os fãs de Harry Potter se entendem. E não tiveram vergonha de acordar cedo no sábado, vestir uma fantasia negra e andar pelas ruas de São Paulo. Tudo para ser um dos cem primeiros a chegar ao Market Place Shopping Center e ganhar ingressos para a pré-estréia do filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, marcada para a o primeiro minuto após a meia-noite, na rede de cinemas Cinemark. A estréia mundial será nesta quarta, 11. A ansiedade para ver a batalha do Ministério ou o primeiro beijo do bruxinho Potter é enorme. Para muitos, trata-se do melhor filme da série, e ninguém considera a expectativa infantil: os fãs cresceram com Harry Potter e consideram a série uma fonte de aprendizado. ´Os livros falam de amor, perdas, amizade, ensinam muito´, defende a diretora do fã-clube, Aline Dalla Vecchia, 26 anos. Identificação Fanáticos por Harry Potter lidam com os personagens por identificação. Daí a escolha dos trajes que desfilaram no sábado e o interesse pela exposição de figurinos do shopping. Querem chegar à caracterização perfeita, o cosplay, uma mistura de fantasia com interpretação. ´Tem de ser bem fiel às roupas dos filmes´, conta a atriz Manuela Gerino, 22 anos, vestida de Hermione. Lincoln Rodrigues Silva, 15 anos, vestiu-se de Ronald, com o qual se identifica. ´Ele é taxado de medroso, mas tem coragem.´ A ´sabedoria´ de Harry Potter é citada por todos que o tomam como parâmetro para a vida, sem exagero. Vergonha disso é coisa para os trouxas, dizem eles. Trouxas, no jargão da série, são não-bruxos. Lilian Marques dos Anjos, 18 anos, também trajada de Hermione, freqüenta convenções, festas e tudo o que envolver a saga do bruxo. Conversas herméticas E dá-lhe investimento. Os fãs garimpam roupas parecidas com a dos personagens sem medo do preço. O professor Henrique Marques de Oliveira, 23 anos, dá aulas extras para pagar mais uma de suas roupas de Sirius Black que saiu por R$ 600. O investimento, diz, vale a pena pela diversão dos encontros com pessoas que gostam tanto da série quanto ele. Gente para a qual é fundamental ilustrar suas conversas herméticas com capas, varinhas e perucas. Aline resume: ´Freqüentar eventos como esse é bom para pensar que eu não sou a única louca do mundo´. Exposição Harry Potter e a Ordem da Fénix. Market Place Shopping - Av. Dr. Chucri Zaidan, 902. Dois figurinos completos e making of do filme. Grátis. Até 29/07