Harry Potter vira livro com maior velocidade de vendas O volume de vendas nos Estados Unidos do sétimo e último livro da série Harry Potter atingiu, segundo estimativas, 8,3 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas seguintes ao lançamento dele, tornando-se a obra com a maior velocidade de vendas da história. "Harry Potter e as Relíquias da Morte" superou de longe o lançamento anterior da série, de 2005 e que vendeu, nos EUA, 6,9 milhões de exemplares nas primeiras 24 horas, afirmou a Scholastic, a editora da obra no importante mercado norte-americano. No fim de semana, milhares de fãs do jovem feiticeiro formaram filas do lado de fora de livrarias de grandes cidades do mundo todo para conseguir o livro, que responde à pergunta presente nos lábios de todos os leitores -- Quem morre no final? Harry sobrevive? Na Índia, na segunda-feira, a polícia disse ter apreendido centenas de cópias piratas de "Relíquias da Morte", após ter realizado batidas em uma gráfica, em um depósito e em uma casa. Na semana passada, surgiram versões da obra na Internet e dois jornais norte-americanos publicaram críticas do livro antes do lançamento oficial dele. Mas esses fatos não foram suficientes para diminuir o entusiasmo dos fãs em relação a esse capítulo final da luta entre o jovem feiticeiro e as forças do mal. Lisa Holton, presidente da Scholastic Trade and Book Fairs, comparou o frenesi criado por "Harry Potter" nos EUA com a histeria vista durante a primeira visita dos Beatles ao país. As vendas do livro na Grã-Bretanha também registravam recordes, superando a dos lançamentos anteriores da série. Os supermercados da rede Asda venderam 97 por cento de seus 500 mil exemplares nas 36 horas seguintes ao lançamento. A livraria online Amazon.com recebeu 2,2 milhões de pré-encomendas da obra, 47 por cento a mais do que o número relativo ao sexto livro.