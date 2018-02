Harry Potter usa sutiã em filme

O próximo filme de Harry Potter mostra o protagonista, Daniel Radcliffe, usando sutiã, segundo o teaser do filme, exibido anteontem. No penúltimo capítulo da saga baseada nos livros de J.K. Rowling, Radcliffe usa sutiã e tem a voz mais aguda, imitando uma garota. Na cena, o protagonista não interpreta Harry Potter, mas o personagem de Fleur Delacour, que toma uma poção para ficar parecido com o bruxo. A primeira parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte deve estrear em 19 de novembro.