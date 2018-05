Harry Potter sairá em e-book e terá site colaborativo A escritora britânica J.K. Rowling (foto), criadora da saga de Harry Potter, apresentou ontem, em coletiva de imprensa, em Londres, o www.pottermore.com, site pelo qual compartilhará material inédito com os seguidores de sua obra. Segundo a autora, a página "é uma maneira de retribuir aos fãs que seguiram Harry com devoção ao longo de tantos anos e uma maneira para levar as histórias a uma nova geração virtual". No site, um híbrido de rede social com videogame, os interessados poderão ter acesso a materiais inéditos sobre os personagens, compartilhar livros, além de colaborar com comentários e desenhos sobre o universo do bruxinho. Rowling anunciou também que existe a possibilidade de criar uma enciclopédia sobre Harry Potter, mas descartou mais um romance sobre a saga. Ao todo, sete livros da série já foram levados ao cinema. O último, Harry Potter: Relíquias da Morte - Parte 2, tem estreia prevista para o dia 7, em Londres. A escritora também informou que todos os livros da saga sairão em formato digital (e-book) em outubro.