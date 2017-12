Harry Potter estréia na Itália antes do previsto

Estréia na Itália, no dia 11 de julho, com dois dias de antecedência em relação ao previsto, o filme Harry Potter e a Ordem da Fênix, o quinto da saga do mago de Hogwarts. O filme será lançado simultaneamente nos Estados Unidos e em alguns países, precedido pela estréia européia de Londres no dia 3 de julho e de Los Angeles de 8 de julho. "A antecipação da estréia do filme acontece por conta da nova data americana. Prometemos a estréia simultânea mundial e respeitamos o nosso compromisso", explica Paolo Ferrari, o presidente da Warner Bros. Pictures Itália. Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry volta a Hogwarts para freqüentar o quinto ano e descobre que grande parte da comunidade de magos deixou-se acreditar que a história do seu encontro com o vilão Lord Voldemort foi mentira, colocando a sua honestidade em dúvida. Mas a pior novidade é que o Ministro da Magia, Cornelius Fudge, nomeou uma nova professora para Defesa contra as Artes das Trevas, Dolores Umbridge. O curso de Umbridge, aprovado pelo Ministério, torna os alunos incapazes de se defenderem contra as forças do mal que os ameaçam, tanto que Harry é convencido pelos seus amigos Hermione e Rony a enfrentar o problema. Ele organiza encontros secretos com um pequeno grupo de estudantes e os ensina como se defender das Artes das Trevas, preparando-os para o confronto de uma grande batalha. Harry Potter e a Ordem da Fênix é uma produção da Heyday Films. O filme tem no elenco além de Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, os protagonistas, Helena Boham Carter, Robbie Coltrane e Ralph Fiennes, entre outros astros. Dez dias depois, à meia-noite do dia 21 de julho, estreará o novo, o sétimo e último romance de J.K. Rowling sobre o mago Harry Potter. Harry Potter and the Deathly Hallows (Harry Potter e as Relíquias da Morte), dez anos depois da publicação do primeiro livro da série Harry Potter, dará fim (talvez com a morte, mas ainda há o mistério) às aventuras dos jovem protagonista.