'Harry Potter' é o livro mais relido na Grã-Bretanha--pesquisa Quase 80 por cento dos britânicos já releram um livro, e os livros da série "Harry Potter" são os que têm a maior chance de serem lidos pela segunda vez, revelou uma pesquisa na sexta-feira. Alguns dos livros que são relidos por prazer são clássicos como "Orgulho e Preconceito", de Jane Austen, e "Jane Eyre", de Charlotte Bronte. Outros que figuram entre os Top 10 incluem "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbitt", de J.R.R. Tolkien, e "O Código Da Vinci," de Dan Brown. As pessoas disseram que voltam a ler os mesmos livros por vários motivos: são histórias fantásticas das quais elas nunca se cansam, encontraram algo de novo em cada leitura, acharam a leitura reconfortante, se identificam com os personagens e ficam felizes em ler esses livros. A pesquisa realizada para a rede de cafés Costa mostrou que 77 por cento dos 2.000 leitores questionados já leram um livro mais de uma vez, sendo que 17 por cento revelaram ter relido um livro favorito mais de cinco vezes. A pesquisa também mostrou que 43 por cento dos leitores sabem se vão chegar ao fim de um livro ou não depois do primeiro capítulo. Quase um terço deles disse saber depois das primeiras 50 páginas, e 4 por cento afirmaram que decidem após a primeira página. "O público quer gratificação literária instantânea, e nunca antes foi tão importante recordar ao público leitor que ele não deve julgar um livro por sua capa", disse Simon Trewin, agente literária da agência londrina PFD. Os prêmios Costa Book Awards, antes conhecidos como os prêmios Whitbread, são dados aos livros que ofereceram mais prazer aos leitores no último ano, de autores residentes no Reino Unido ou Irlanda. A lista dos finalistas deste ano será anunciada ainda este mês. O vencedor do ano passado foi "The Tenderness of Wolves", de Stef Penney. Os dez livros mais relidos são: 1. Os livros da série "Harry Potter", de J.K. Rowling 2. "O Senhor dos Anéis", de JRR Tolkien 3. "Orgulho e Preconceito", de Jane Austen 4. "O Hobbit", de JRR Tolkien 5. "Jane Eyre", de Charlotte Bronte 6. "1984", de George Orwell 7. "O Código Da Vinci", de Dan Brown 8. "O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa", de C.S. Lewis 9. "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emily Bronte 10. "Ardil 22", de Joseph Heller