Harry Potter é eleito o livro da década no estadao.com.br

Harry Potter foi eleito o livro da década, com 44% dos votos. Importante dizer que foi seguido de perto pelo romance de Dan Brown O Código da Vinci, que teve 35% da preferência do internauta que participou da Retrospectiva 2000-2009 do estadao.com.br, para escolher o livro da década. Dois best sellers.

O mundo da literatura é quase sempre reticente em relação a eles, como disse Luis Marcelo: "nem sempre os mais vendidos refletem a grandiosidade da obra". Até concordo, mas prefiro acreditar em outros sinais. Um deles é a maneira como J.K. Rowling e Dan Brown contam uma história, como se o leitor fizesse parte daquele mundo misterioso e pudesse até influir nas descobertas e ações do poderoso herói, criando uma linguagem própria entre os fãs da obra. Mesmo sem ser, aponta para um estilo de obra interativa. É o universo da internet começando a contaminar as páginas da literatura no século 21.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A saga de Harry Potter é compulsiva como navegar na internet. Impossível parar de ler. JK Rowling prendeu seus leitores durante sete anos, contando uma história em sete volumes com mais de 3 mil páginas. Além disso, no intervalo entre um livro e outro Hollywood lançava uma adaptação para as telas com os heróis crescendo junto com os fãs, da infância à juventude. Mais que isso. Rowling estabeleceu um diálogo inusitado com seu público usando habilmente as ferramentas dos internautas, com sites interativos, leituras e entrevistas pela web, blogs, games e tudo o mais. Não dá para saber se seus leitores seguiram lendo mais e mais livros, mas não parece haver dúvida de que essa saga tenha sido a marca de uma geração.